Valentino Rossi tampoc serà al Gran Premi de l'Aragó

L'equip Yamaha va confirmar ahir que Valentino Rossi no estarà recuperat per disputar la cursa de l'Aragó i que el substituirà el pilot de superbikes Michael van der Mark. El pilot italià, que es va trencar la tíbia i el peroné mentre practicava enduro, no estarà en condicions de poder pujar a la moto a la propera cita en el mundial, al circuit de Motorland, a Alcanyís, entre el 22 i el 24 de setembre. Durant la prova disputada a San Marino aquest cap de setmana, el box del pilot italià va quedar buit, però, segons la normativa, l'equip Yamaha està obligat a tenir dos pilots a la graella a partir de la propera cursa. Per aquest motiu l'escuderia japonesa va decidir apostar per Van der Mark.