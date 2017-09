Vilanova del Camí acull una exhibició urbana d'alçada

Tot i els condicionants adversos, com són no poder saltar sobre el material sintètic habitual en unes pistes d'atletisme i en una prova tan tècnica, la primera exhibició urbana de salt d'alçada celebrada dissabte a la tarda a la plaça del Mercat de Vilanova del Camí va ser un èxit.

Dins els actes de la festa major local, i per iniciativa de diversos atletes anoiencs, encapçalats pel vilanoví Hèctor Ramos, l'Ajuntament de Vilanova del Camí, amb el suport del CA Igualada, va organitzar una prova que va reunir set atletes de nivell (5 nois i 2 noies), participants habituals en campionats estatals, o també a l'Europeu sub-23, com en el cas de Marc Sánchez. Així, del CA Igualada Petromiralles hi van ser, a més a més dels esmentats Hèctor Ramos i Marc Sánchez, Santi Ramos, Laia Moix i Núria Moix, acompanyats per l'atleta de l'ISS-l'Hospitalet Roger Martínez, i pel valencià Alejandro Ferrer (Córrer el Garbí). Un bon nombre de públic va seguir el desenvolupament del concurs, que, com no podia ser d'una altra manera, va agafar un to festiu i distès, amb una bona implicació dels aficionats que hi van ser presents.



Un bon nivell

Cal destacar el bon nivell de les marques assolides en aquesta primera exhibició de salt d'alçada a Vilanova del Camí, malgrat que les condicions tècniques no eren les millors al salt s'alçada. Marc Sánchez i Hèctor Ramos van superar el llistó a 1,90 m, Santi Ramos va fer-ho en 1,85 m, Roger Martínez i Alejandro Ferrer en 1,75, Laia Moix saltava 1,35 m i la infantil Núria Moix, 1,30 m. L'exhibició va acabar amb una classe magistral dels participants a un nombrós grup de nois i noies que volen millorar el seu nivell en aquesta especialitat.

Aquesta trobada de salt d'alçada va tenir la presència de l'alcaldessa de Vilanova del Camí, Noemí Trucharte, i dels regidors Camilo Grados (Esports) i Eva Vadillo (Educació), acompanyants del president del CA Igualada Petromiralles, Lluís Cañamares.