El CN Minorisa femení prepara el curs amb un torneig de nivell a l'Hospitalet

L'equip femení del CN Minorisa enceta la temporada 2017/18 amb la partipació del Torneig de l'AESE, aquest cap de setmana a l'Hospitalet. A la fase de grups, dissabte, les bagenques hauran d'enfrontar-se a dos equips de la Primera Divisió estatal, el CN Catalunya i el CW Leioa basc. Els altres equips participants són l'amfitrió AESE i el CW Elx en un grup, i el CN Sant Feliu, l'Horta i l'Hospitalet en l'altre.

De cara a la nova temporada, el CN Minorisa s'ha vist reforçat amb el retorn d'Anna Bisbal, una golejadora contrastada, i Laura Flores. A la banqueta, dirigint l'equip hi serà Àngel Peirón. En aquest torneig a l'Hospitalet, el conjunt manresà no podrà comptar amb l'esquerrana Alba Casasayas, que té molèsties a l'espatlla esquerra. En la jornada de diumenge hi ha previstos els encreuaments segon la classificació a la primera fase.