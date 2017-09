Gerard Farrés reapareix demà en competició a la Baja Inka

arxiu particular

Gerard Farrés arxiu particular

El pilot manresà Gerard Farrés, que es va fer una fractura de menisc al darrer Hellas Rally, a final de maig, tornarà a la competició aquest dijous a la Baja Inka Paracas 1.000, al Perú.

Farrés, que no va poder participar a la Baja Aragó, fa front a aquesta competició com a part de la seva recuperació física, i també té la intenció de trobar bones sensacions sobre la seva KTM 450 Rally, i sobretot sobre la sorra del desert peruà. Farrés, de 38 anys, es prepara d'aquesta forma per al Dakar 2018.

Diverses setmanes de treball físic i de primers quilòmetres sobre la moto al Marroc han permès a Farrés recuperar la forma, i això ha portat l'equip a formalitzar la seva inscripció. La Baja Inka és la prova tot terreny més important del Perú. Té quatre etapes, de dijous a diumenge, amb un total de mil quilòmetres per les dunes d'Ica, amb gairebé 800 quilòmetres cronometrats.

El centre neuràlgic de la cursa s'establirà a la ciutat de Paracas, uns 270 quilòmetres al sud de Lima, on se celebraran les cerimònies de sortida i arribada dels 23 inscrits en motos.