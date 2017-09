Moltes novetats als diferents grups de Quarta

No només el Sant Pau és novetat als grups de casa nostra de Quarta Catalana, que començaran la competició aquest proper cap de setmana. Al grup 1, incorporació del Navàs B i d'algunes formacions que fins ara jugaven al grup 2. En aquest, a més a més del Sant Pau, hi ha, de nova creació, el Castellbell, amb força jugadors del Castellet (de Sant Vicenç), el CE Manresa C (abans Minorisa), el Cardona B, el Castell-nou B i el PI Puig B. En el grup 4, bàsicament amb equip de l'Osona, repeteix el Castellterçol.

En el grup 7 hi ha els anoiencs, la majoria repetidors, i en el 12, els dels Baix Nord, amb els dos clubs d'Esparreguera.