El barri de Sant Pau recupera el seu primer equip de futbol sis anys després

La temporada 2011/12 va ser la darrera amb futbol al barri manresà de Sant Pau. Des de llavors, s'ha mantingut un equip de veterans que ha passat per diferents poblacions bagenques fins que va quedar instal·lat a Castellgalí. A causa de la inactivitat dels darrers cinc anys, el camp municipal de Sant Pau ha quedat, ara per ara, inutilitzat, amb males herbes que s'han menjat el terreny de joc.

Aquest estiu, però, la Unió Esportiva Sant Pau ha vist la llum i ha estat capaç de formar de nou un primer equip, que jugarà des del proper cap de setmana al grup 2 de Quarta Catalana. Un dels impulsors ha estat José Ángel Garrido, un dels directius de tota la vida de la UE Sant Pau. Ell ha comentat que «el nostre barri, cada cop és més trist, amb menys serveis; no tenim botigues i ara, ni serveis religiosos. El futbol era un bon entreteniment, sobretot per a la gent gran. Havíem sigut el segon club de la ciutat després del CE Manresa. Ja feia temps que teníem la idea de recuperar el primer equip, i ara s'han donat totes les condicions. Un grup de més de trenta jugadors, tots ells formats al futbol base de la nostra entitat, i de diferents edats, ens hem anat trobant, en reunions gairebé clandestines; al final el projecte sembla que s'ha consolidat. S'ha de tenir en compte que els jugadors s'hauran de fer càrrec de l'import de la fitxa i d'una quota mensual perquè no disposem de diners».

Un altre inconvenient és que, de moment, aquesta formació no podrà jugar al barri i ho farà al Xup. Segons José Ángel Garrido, «l'Ajuntament de Manresa, i en concret el regidor d'Esports, Jordi Serracanta, ha estat honest amb nosaltres i ens ha comentat que de moment no hi ha diners per posar en ordre el nostre camp. Nosaltres, però, tenim la il·lusió que més endavant puguem recuperar la instal·lació».