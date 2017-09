Sito Alonso vol un Barça amb ambició i sacrifici des del principi

El tècnic del Barcelona Lassa, Sito Alonso, que treballa aquesta setmana a Andorra per continuar amb la posada a punt per a la temporada que arrenca a final de mes amb la Lliga Endesa, ha deixat clar que vol un equip amb jugadors que interioritzin ambició i esforç de manera immediata.

Alonso, que ha arribat aquest temporada a la banqueta blaugrana rellevant al grec Georgios Bartzokas, ha destacat el bon treball que s'ha fet fins ara amb l'aportació dels joves del B, a l'espera que arribin els jugadors de l'Eurobasket.

"A nivell, sobretot d'ambició, el grup la té perquè té una barreja molt interessant fins ara", ha emfatitzat el tècnic blaugrana, que ha incidit en el fet que les incorporacions entrin en aquesta dinàmica d'"immediat".

El croat Ante Tomic, un dels veterans de la plantilla, ha coincidit amb el tècnic blaugrana i ha assegurat que treballen "molt i bé" i milloren "cada dia. És l'objectiu de pretemporada".

"Ens falten molts jugadors, esperem que arribi tothom i després no tenim gaire temps per preparar la temporada", ha apuntat el croat.

Tomic no ha volgut fer comparacions entre l'actual Barcelona i el que va acabar la temporada passada, encara que ha afirmat que han tingut molt temps per descansar i que aquest període "han canviat moltes coses".

"Crec que necessitem una mica de temps per a coneixe'ns, començar la temporada i veure com anem, però no vull comparar l'any passat i el que ve, perquè l'any passat no vam acabar d'una manera positiva però s'ha d'oblidar-ho i mirar cap a davant", ha emfatitzat el barcelonista.

Sobre el seu nous companys en el joc interior, Pierre Oriola i Kevin Seraphin, Tomic ha recordat que contra Oriola ha jugat moltes vegades. "És un jugador amb molta capacitat física, molta entrega en defensa, un jugador d'equip".

"A Seraphin no ho conec gaire bé, però també té la seva qualitat, el llançament de cinc metres i moviments al pal baix. Tenim jugadors de diferents qualitats i això és bo per a l'entrenador, en cada moment pot canviar coses a la pista", ha dit.

El Barcelona treballarà a Encamp (Andorra) fins a divendres que ve, quan es desplaçarà a la localitat catalana de Balaguer per disputar un amistós contra el Sant Lorenzo de Almagro argentí.