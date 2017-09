Atletes com Andreu o Calduch seran al 29è Cros de l'Ametlla

Sortida de l´edició de l´any passat, dominada per Ricardo Serrano i Laia Andreu

Laia Andreu, Meritxell Calduch, Míriam Ortiz, Radouane Nour, David Martínez o fins i tot el veterà Reyes Estévez són alguns dels noms dels atletes més destacats que tenen prevista la seva participació a la 29a edició del Cros BBVA CX de l'Ametlla de Merola, programat per a aquest diumenge a partir d'1/4 d'11 del matí. Aquesta cursa té la particularitat que disposa d'una inscripció única i que els atletes decideixen després de la primera volta si fan 5 o 10 km de recorregut.

El traçat combina l'asfalt, la terra, la gespa, el bosc i és força tècnic. És un recorregut que des de l'edició 25 es fa al'inrevés de com es va dissenyar al principi. El televisiu Arcadi Alibés és l'ànima del cros, i comenta que «enguany, per dates, ens coincideix amb la cursa de la Mercè, que aquest cop celebra els 25 anys de la Barcelona olímpica; això, segurament, ens privarà de participants barcelonins. Tot i així, aspirem a 300 inscrits, entre ells els més fidels de les nostres comarques».

Quant a la participació, Alibés destaca noms com «Radouane Nour, guanyador de la darrera edició de la Cursa d'El Corté Inglés, i el manresà David Martínez, que és amb qui es podria disputar la victòria. En la part femenina, destaca la vencedora de l'any passat, Laia Andreu, que té el títol català de cros i el subcampionat de 10.000 en pista, a més a més de ser campiona d'Europa de curses de muntanya en categoria màster i especialista en raquetes de neu. Ella serà la gran favorita en els 10 km. En els 5 km hi prendran part Reyes Estévez i també la manresana Meritxell Calduch, que torna a córrer després de múltiples problemes físics. Ella va ser tercera a la Sani de Bellaterra el dia de la Diada, i a l'Ametlla de Merola tindrà una llebre de luxe, el seu company Ramon Camps».

Paral·lelament a la prova sènior, des de 2/4 de 10 del matí es correran les curses infantils. Enguany se n'hi ha afegit una per als més petits, els benjamins, de 600 m; es mantenen també les de 1.200 i 2.400 m per a alevins i infantils, respectivament. Segons Alibés, «cal promocionar aquest esport entre els més joves; és el futur, i per això també vam pensar en els més petits». Els interessats poden fer les inscripcions a la pàgina web www.cxcrossametllademerola.cat.