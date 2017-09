El CE Manresa vol recuperar l'escala d'equips femenins

La temporada passada, l'equip cadet-infantil femení del CE Manresa va signar la temporada perfecta amb Cristian Maya a la banqueta; van quedar invictes a la lliga i van ser campiones absolutes de la categoria. Maya és el coordinador dels equips femenins en la seva tercera temporada al club manresà en diferents tasques.

«Tenim l'obligació de donar continuïtat a les noies campiones i, al mateix temps, mirar cap avall. Hem d'intentar recuperar el futbol femení del CE Manresa i tenir tota l'escala d'edats com fa uns anys, des d'alevins a sèniors. Aquesta campanya tindrem dos equips, el juvenil-cadet i l'infantil-aleví, tots dos a Segona Divisió. Per tenir l'escala d'esquips tenim el mateix problema del panorama del futbol femení a la comarca, el de trobar jugadores. Entre tots els clubs implicats, hem de trobar una solució», va comentar Cristian Maya, que serà l'entrenador de la formació infantil-aleví, i Carles Martínez, per la seva banda, dirigirà el juvenil-cadet.

Maya, que va arribar del futbol base del CE Sallent, té clar que per aconseguir l'objectiu cal «més repercussió, tant interior com exterior. La temporada passada ho vam guanyar tot, sense perdre cap partit, i tot i així, el ressò va ser mínim. Necessitem més caliu al Nou Estadi i més ajut de l'exterior».