D'un triatló de festa major de la colònia a un cros reconegut

? El 1989 va néixer el Cros de l'Ametlla de Merola, que va prendre el relleu a la que havia estat la prova esportiva de la festa major de la colònia. En aquell moment es va buscar una cursa atlètica que fos assequible a més gent que no pas el triatló. Des del primer moment, els organitzadors van idear una cursa per al màxim de participació per l'estructura de l'Ametlla de Merola, i també per atreure corredors d'elit. La prova esportiva de la festa major es feia els dilluns, i el cros es va començar a córrer en dissabte. Tot això, no sense fer els retocs pertinents en les primeres edicions fins aconseguir els objectius fixats. Es va passar el cros de dissabte a diumenge (actualment, diumenge abans de festa major), es van fixar premis en metàl·lic a la cursa sènior i es va entrar a formar part de la Copa Catalana de fons. Any rere any han anat buscant nous al·licients per als corredors per aconseguir l'augment de participació, tot i que ara mateix, a causa de la molta competència de proves d'aquest estil, les inscripcions se'n ressenteixen, i molt, a tot arreu.