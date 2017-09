Espanya es juga amb Eslovènia l'accés a la final de l'Eurobasket

Luka Doncic i Goran Dragic, els líders i motors d'una Eslovènia que ja és, per dret propi, la gran revelació de l'Eurobasket, són l'últim obstacle de la selecció espa-nyola per classificar-se per a la final. El conjunt balcànic és el segon millor atac de la competició, amb 89,7 punts de mitjana, seguit de molt a prop per Espanya (86,5). En defensa, en canvi, l'equip de Sergio Scariolo encaixa només 61,5 punts, pels 76,5 d'Eslovènia.

I aquest aspecte defensiu, a més de presumible domini del joc interior que poden exercir els germans Gasol seran dos aspectes clau d'aquest duel de semifinals. Per contra, Eslovènia es refia del seu joc exterior, liderat pel madridista Luka Doncic, de només 18 anys, i pel base NBA Goran Dragic, que anota gairebé 22 punts de mitjana per partit.

L'altra semifinal, que es disputarà demà, enfrontarà Rússia amb Sèrbia. Els russos van superar ahir Grècia per 74-69, mentre que els serbis van passar per sobre d'Itàlia (83-67).