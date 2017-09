El Giro d'Itàlia de 2018 començarà a Jerusalem

El Giro d'Itàlia 2018 tindrà Jerusalem com a punt de partida sota l'auspici d'Israel, convertint-se en la primera vegada en 101 anys d'història que aquesta volta ciclista comença fora d'Europa, segons ha informat aquest dijous un comunicat.

"Serà el major esdeveniment esportiu celebrat a Israel", apunta una nota de premsa dels organitzadors en la qual s'insisteix que és la primera vegada que una de les tres grans competicions ciclistes conegudes com el Gran Tour (inclosa la Volta Ciclista a Espanya i el Tour de França) traspassa les fronteres europees.

Durant tres dies, els esportistes recorreran un itinerari que encara no ha estat revelat, encara que se sap que començarà a les afores de la Ciutat Vella de Jerusalem.

La ciutadella emmurallada està situada a la part est de la ciutat, territori ocupat per Israel el 1967 i annexionat el 1980 a una decisió no aprovada fins a dia d'avui per la comunitat internacional.

La participació de Jerusalem al Giro serà presentada dilluns que ve a la ciutat santa en una roda de premsa en la qual participarà l'alcalde de la ciutat, Nir Barkat, el ministre italià de Esport, Luca Lotti, els titulars israelians de Cultura i Esports , Miri Regev, i Turisme, Yariv Levin, el director del Giro, Mauro Vegni, i ciclistes com Alberto Contador i Ivan Basso.

De moment s'ha revelat que la cursa s'estendrà durant tres dies, comptarà amb la presència d'almenys 176 dels millors ciclistes del món i serà retransmesa a nivell mundial, assegura la nota informativa.