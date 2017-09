El Madrid venç però no convenç

El retorn amb gol de Cristiano Ronaldo, amb fam després d'un mes sense poder jugar amb el Reial Madrid per sanció (a la lliga), va donar llum a una nit europea sense brillantor, en una estrena plàcida del campió davant el modest Apoel, que va cedir davant el doblet del portuguès i a un gol de xilena de Sergio Ramos.

Necessitava un bon partit el Madrid després de dos empats consecutius en lliga al Santiago Bernabéu. Dues ensopegades que van deixar dubtes després del bon nivell mostrat en les Supercopes. I davant, anit, hi tenia un rival propici, l'humil Apoel, que va lluitar amb tot el que tenia però que està a anys llum de l'equip de Zidane, a qui per moments li va faltar intensitat i mentalitat.

El problema de la manca de futbol respon més a un aspecte psicològic que físic. És qüestió de motivació. L'estrena europeu havia d'aixecar l'ànim. Una golejada és sempre benvinguda i per això tornava Cristiano Ronaldo, amb ganes contingudes durant un mes sense poder jugar. Però al Madrid li va tornar a mancar futbol. Va tenir, això sí, gol.

L'Apoel va protagonitzar dues arribades amb perill abans que Cristiano, ahir ubicat com a davanter centre per l'absència del lesionat Benzema, marqués. El partit es posava de cara ràpidament per al Madrid, que poc després viuria un contratemps: la lesió muscular de Kovacic, que va deixar el seu lloc a Toni Kroos.

El Madrid creava poc i va haver d'esperar a la segona meitat per arrodonir el triomf. Primer, amb un altre gol de Cristiano Ronaldo, que va anotar un penal inexistent: la pilota tocava a l'espatlla de Pablo Lago però l'àrbitre assenyalava pena màxima i el portuguès la transformava.

Després, el conjunt xipriota es va limitar a defensar-se per no encaixar una golejada. I va aconseguir l'objectiu: només va rebre un gol més, aquesta vegada obra de Sergio Ramos, que anotava de xilena, el gol que somia marcar Cristiano Ronaldo. Però el portuguès, de moment, no l'ha aconseguit. Com tampoc en va marcar més ahir, malgrat els seus intents per aprofitar la debilitat del rival. No va passar dels dos.