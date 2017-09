La Pirinaica està molesta per la captació de jugadors del Santpedor

La Pirinaica, per mitjà del seu directiu, José Sebastián, va mostrar malestar per la manera de captar jugadors del Santpedor. Sebastián va comentar que «vam organitzar un partit amistós amb els cadets del Santpedor i ens vam trobar que l'entrenador d'ells intentava convèncer alguns dels nostres jugadors perquè anessin al Santpedor. Aquestes no són les maneres d'actuar. Amb l'anterior junta del Santpedor, encapçalada per Isidor Mata, això no passava. No es pot actuar d'aquesta manera i, si continuen així, trencarem relacions amb aquest club».