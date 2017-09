El CAI Triatló assoleix la quarta plaça per equips a l'aquatló del Masnou

arxiu particular

Els cinc membres del CAI Triatló que van ser a la prova del Masnou

El CAI Triatló, format per Assumpta Castelltort, Samuel Delgado, Carlos Fernández, Oriol Marimon i Sergi Sánchez, va aconseguir la quarta posició per equips en la prova de la Copa Catalana d'Aquatlons que es va celebrar al Masnou, i que també era puntuable per a la Lliga de Clubs. Els igualadins només van ser superats pel CN Barcelona, el CN Mataró i el Prat Triatló, que va ser el conjunt guanyador.

En àmbit individual cal destacar la cinquena posició absoluta i la tercera de la seva categoria d'Oriol Marimon, així com la clara victòria en veteranes 2 d'Assumpta Castelltort. Per la seva banda, Carlos Fernández va ser 23è; Samuel Delgado, 40è; i Sergi Sánchez, 44è. Els guanyadors absoluts de la prova van ser Rodrigo Torres, dels Rockets, i Clàudia Pérez, del CN Sabadell.

D'altra banda, Castelltort i Marimon també van prendre part en el campionat d'Espanya de triatló en distància olímpica, que es va fer a València. Castelltort es va proclamar subcampiona estatal del seu grup d'edat el dia que debutava en una prova de distància olímpica, mentre que Marimon va haver d'abandonar.