Desapareix l'equip absolut masculí del CN Martorell

El CN Martorell ha anunciat la renúncia de l'absolut masculí de waterpolo quan s'esgotava el període d'inscripció a la Federació Catalana de Natació. La renúncia ha estat provocada, segons un comunicat emès per l'entitat, «per la falta d'efectius per formar una plantilla amb un mínim de garanties». Per primer cop en els seus més de 80 anys d'història, el CN Martorell no disposarà d'un equip absolut masculí en competició, que les últimes temporades havia jugat a Primera Divisió Catalana.

La marxa de jugadors transcendents i la mala gestió durant el curs, amb l'absència de waterpolistes en entrenaments i partits, també han estat motius de pes perquè la direcció tècnica del CN Martorell hagi estat incapaç de poder disposar de prou efectius.

En aquest comunicat, el CN Martorell reconeix que l'absolut masculí de waterpolo seguia una «dinàmica negativa», i que «es va decidir fer un gir a la banqueta» amb el canvi d'entrenador, d'Alberto Nogueras a Rafa Calopa. L'encàrrec del club a Calopa era «una nova línia de treball» en la qual es prioritzés «el compromís, l'actitud i la implicació».

La desaparició es va consumar després que, segons el comunicat, «els jugadors han manifestat la impossibilitat de poder i voler complir amb un mínim d'entrenaments, i van ser baixa». Davant d'aquesta circumstància i el fet de no trobar jugadors per formar un equip amb garanties, la directiva del CN Martorell ha fet efectiva la renúncia. Al comunicat, el club assegura que «el projecte esportiu continua», tenint en compte que «hi ha un increment del 27% de jugadors de la base» amb la intenció de disposar d'un absolut masculí la temporada 2018-2019.