Eslovènia condemna l'equip espanyol a lluitar pel bronze

La selecció espanyola va perdre ahir a les semifinals de l'europeu davant Eslovènia i s'haurà de conformar a lluitar diumenge per la medalla de bronze. La vigent campiona del torneig va pagar cares les seves errades en els triples (7 de 27), que van perjudicar massa un equip que va acabar molt descentrat. Els balcànics, en canvi, van anotar 14 dels 25 llançaments que van intentar des de més enllà de 6,75.

Espanya va tornar a protagonitzar un inici de partit tebi, i els seus propis errors la van descol·locar més que no pas el joc eslovè. En defensa, els homes de Scariolo van aturar bé Dragic. I Luka Doncic també va estar ben defensat, encara que es va deixar anar al segon quart, quan Eslovènia ja anava al capdavant.

Va ser llavors quan Espanya va fer un pas endavant en defensa i Sergio Rodríguez va anotar el primer triple. Semblava que es podria arribar al descans amb el marcador igualat, però els eslovens van llançar un primer avís: estaven a punt de trencar el partit. I ho van fer al tercer quart, després d'haver anat al vestidor amb només 4 punts de marge al seu favor.

Un parcial de sortida de 0-6 va situar el 45-55. Deu punts de marge que no van parar de créixer. Les sensacions de l'equip espanyol no eren gens bones, mentre que al bàndol rival tot anava rodat. Per aturar l'allau de punts rebuts, Scariolo va ordenar una defensa en zona que Eslovènia va trencar a cop de triple. I partit sentenciat.

Espanya jugarà diumenge pel bronze contra el perdedor de l'altra semifinal, la que juguen avui Rússia i Sèrbia (Cuatro, 20.30 h).