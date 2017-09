Després de l'acumulació de minuts en els homes clau del Barça dels últims dies, Ernesto Valverde segurament plantejarà rotacions a la recerca de la seva quarta victòria consecutiva contra el Getafe, que afronta aquest partit amb la moral reforçada després de vèncer en el derbi madrileny al Leganés.

Els blaugranes es troben en un gran moment de joc. Són líders a la Lliga i van demostrar la seva qualitat en l'estrena europea amb un clar 3-0 contra el Juventus, amb una gran exhibició de Leo Messi, autor de dos gols i assistent en l'altre.

Horari i on veure el Getafe-Barça



El partit, que es disputarà al Coliseum Alfons Pérez de Madrid, es jugarà a les 16:15h de la tarda i es podrà seguir en directe per BeIn La Liga.



Hi haurà rotacions a l'11 de Valverde?



El tècnic ha donat un gir tàctic a l'equip, que ara juga amb un 4-4-2, Messi com a mitjapunta i amb Jordi Alba sol a la banda esquerra, un dibuix asimètric que ha donat un altre aire als blaugranes.

D'aquesta manera, els blaugranes han sumat tres victòries en el campionat (Betis, Alabès, Espanyol), competició en la qual no han encaixat ni un gol i han marcat nou. No obstant això, són conscients que a Getafe es trobaran un equip sòlid, en un camp on els grans, més que guanyar el campionat, poden perdre'l.

Quant a les rotacions, tret del porter Ter Stegen, pràcticament tots són susceptibles d'entrar-hi. Per cert, l'alemany jugarà el seu partit número cent amb la samarreta barcelonista.

Per la dreta, Aleix Vidal, últimament fora de les convocatòries, o Sergi Roberto podrien suplir Semedo, mentre que tot apunta que Mascherano, absent en els dos últims partits, podria donar-li descans a Piqué o Umtiti.

A la medul·lar, Iniesta, titular i a molt bon nivell en els últims partits, podria deixar el seu lloc André Gomes o Denis Suárez. També podria tenir la seva oportunitat Paulinho, a la posició de Rakitic o fins i tot per restar minuts a Sergi Busquets com a pivot. Una altra opció és alinear en aquesta posició Sergi Roberto.

Davant, segurs Leo Messi i Luis Suárez, el dubte consisteix en el tercer atacant. Si Ousmane Dembélé va jugar de titular contra el Juventus, Valverde podria comptar amb Gerard Deulofeu o potser donar més minuts al francès per integrar-lo en el sistema de l'equip.

Davant, com a amfitrió, estarà el Getafe, que afronta el partit motivat per l'entitat del rival i reforçat anímicament després del triomf en el derbi madrileny contra el Leganés.



El Getafe ha començat bé la Lliga



El conjunt 'azulón' sap que part de les seves opcions d'èxit contra el Barcelona passen per mantenir-se forts i sòlids contra un dels millors atacs del campionat.

El quadre que dirigeix José Bordalás ha aconseguit convertir-se en el Getafe més consistent en defensa a l'inici del curs en totes les temporades que ha disputat a Primera. Només ha rebut dos gols i ha igualat els registres dels cursos 2006/07 i 2008/09. En altres temporades, després de les tres primeres jornades, les dades reflecteixen una cascada de gols.

La intenció del Getafe és intentar jugar de tu a tu al conjunt català, conscient que el domini de la possessió serà un factor que podria decantar la balança del seu costat.

Per a aquest partit, Bordalás no ha volgut donar pistes de les seves intencions, encara que sí que ha revelat que podria fer "alguna modificació o canvi tàctic".

De les dotze vegades que el Barcelona ha visitat el Coliseum Alfonso Pérez en Lliga, en vuit ocasions va vèncer, en dos va empatar i en dos va perdre, una amb l'holandès Frank Rijkaard a la banqueta el 2007 i una altra amb Pep Guardiola el 2011.



Les dades del partit



·Alineacions probables:

Getafe: Guaita; Damián Suárez, Cala, Djené, Antunes; Álvaro Jiménez, Markel Bergara, Fajr, Amath; Shibasaki; i Jorge Molina.

Barcelona: Ter Stegen; Sergi Roberto, Piqué, Mascherano, Alba; Busquets, Paulinho, Rakitic, Messi; Dembéle i Luis Suárez.

Àrbitre: Fernández Borbalán (Comitè andalús).

Estadi: Coliseum Alfonso Pérez.

Hora: 16.15 (14.15 GMT)

-----------------

Llocs: Getafe (10è. 4 punts). Barcelona (1r. 9 punts).

La clau: Messi intentarà mantenir el seu gran moment de joc, que l'ha portat a marcar vuit dels tretze gols amb els quals ha començat la temporada el Barça.

La dada: El Barcelona ha guanyat en vuit dels seus dotze visites a Getafe. Ter Stegen serà centenari al Coliseum.

L'entorn: El Coliseum fregarà el ple.