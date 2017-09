L'Igualada venç i passa als quarts de la Lliga Catalana

L'Igualada va aconseguir la victòria en el seu segon partit de Lliga Catalana, a la pista de l'Arenys de Munt. El conjunt arlequinat es va imposar per 1-2 a un equip acabat d'ascendir i ple de jugadors veterans de l'OK Lliga, com Galán, Roca, Bolcato o Gausachs. El resultat va quedar curt pels mèrits que van fer els homes de Ferran López. Amb la victòria, però, l'Igualada es manté invicte a la Lliga Catalana, i ja s'ha assegurat un bitllet per als quarts de final.

El marcador no es va moure fins al minut setze de partit, quan Sergi Pla va inaugurar el marcador amb un fort llançament des de la banda esquerra. Després, l'Igualada va saber mantenir l'avantatge, i encara el podria haver ampliat més si, al minut 22, un xut d'Oriol Vives no s'hagués estavellat contra el travesser.

A la represa, el conjunt del Maresme va intensificar el seu joc per buscar l'empat, i va aconseguir-lo. L'italià Bolcato va caçar un rebot dins de l'àrea i va perforar la porteria d'Elagi Deitg. Els igualadins no es van rendir i van cercar la victòria. Primer va arribar un avís de Roger Bars, amb un xut al pal més tard del minut 46. I només un minut més tard, Oriol Vives va desviar un xut de Roger Bars des de la pròpia pista, va batre Rivero i va establir el gol del triomf.



Avui, el primer lloc en joc

Aquest resultat classifica matemàticament els igualadins per als quarts de final de la Lliga Catalana. Avui, a les Comes i davant del Club Patí Vic, es jugaran el primer o segon lloc del grup. Per aquest partit, Ferran López ja podrà disposar de Tety Vives, que ha tornat de la Xina amb la medalla de bronze de la FIRS Cup.