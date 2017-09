Arnau i Guillem Montiel van dominar a Sant Vicenç

arxiu particular

Grup de triatletes locals a la prova del CN Castellet arxiu particular

Com és tradicional per la Diada de Catalunya, el CN Castellet va organitzar el triatló popular de Sant Vicenç de Castellet. Enguany es va complir la 29a edició d'una prova que, malgrat ser oberta a tothom, té participants d'alt nivell, en aquest cas els germans Arnau i Guillem Montiel, del CN Minorisa, que van classificar-se en les dues primeres posicions de la classificació general.

El triatló santvicentí, que té múltiples categories per animar els més petits a prendre-hi part, va superar una vegada més el centenar de participants. El podi general masculí el va completar Enric Boldú, del Rayoteam. En categoria femenina, les tres primeres posicions van ser per a Núria Prat (CN Minorisa), Vanessa Egea (CN Castellet) i Alejandra Palomares (CN Castellet). Pel que fa a la classificació per equips, els vencedors van ser el CN Minorisa (masculí) i el CN Castellet (femení).