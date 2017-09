L'Atlètic de Madrid estrena el Wanda davant un Màlaga en mal moment

L'Atlètic de Madrid viurà una nit especial davant el Màlaga. Després d'anys jugant al Vicente Calderón, ara, els matalassers disputaran els partits a la seva nova casa, el Wanda Metropolitano. El primer rival, avui a partir de les 20.45 hores, serà un conjunt malagueny que no passa pel seu millor moment, ja que acumula tres derrotes consecutives. Tampoc està gaire millor l'equip dirigit per Diego Simeone, que en quatre partits ha fet tres empats (a Girona, València i Roma) i només una victòria (al camp del Las Palmas per un clar 1-5). Per tant, s'hauran de posar les piles per intentar retallar el seu desavantatge de quatre punts respecte dels líders, el Barça i la Reial Societat.

Aquest serà el darrer partit de la jornada d'avui, que s'obrirà a les 13 h amb un derbi valencià entre el Llevant i el València. Tots dos equips arriben al matx invictes, empatats a punts i després d'haver deixat molt bones sensacions en els seus respectius partits. I és que tots dos conjunts van aconseguir arrencar un punt a l'estadi Santiago Bernabéu, davant el Reial Madrid.

Finalment, a les 18.30 h, el Betis rebrà el Deportivo, en un partit que suposarà la tornada del tècnic visitant, Pepe Mel, al Benito Villamarín. Els locals buscaran recuperar la versió de la victòria davant el Celta i esvair els dubtes de la jornada passada davant el Vila-real. Per la seva banda, els gallecs, que només han sumat un empat en tres partits, intentaran assolir el primer triomf.

En el partit que obria la jornada, disputat ahir al vespre, l'Eibar va superar el Leganés amb un solitari gol de Gálvez (1-0).