El CE Manresa recela d'un Lloret que encara no ha puntuat

El Lloret, un clàssic de la categoria, serà el rival demà diumenge (18 h) del Manresa al Nou Estadi en la tercera jornada de competició del grup 1 de Primera Catalana. Els manresans, amb tot l'equip disponible, buscaran el segon triomf a casa tenint en compte que diumenge passat no van poder passar de l'empat al camp del Vic, en el primer desplaçament. Un 1 a 1 que no va fer justícia als mèrits d'uns i altres. L'entrenador del Manresa, Jose Solivelles, considera que «vam tenir ocasions suficients per a un marcador contundent al nostra favor, amb dos pals i dos penals que no ens van assenyalar. Confio que això es compensi amb una victòria un dia que no fem tants mèrits».

En les dues jornades que s'han disputat fins ara, el Lloret encara no ha estat capaç de sumar cap punt. En la primera jornada va perdre al camp del Sant Joan de Montcada (4-2), i la setmana passada es va veure sorprès pel Can Viladet a casa (1-2). Sobre això, Jose Solivellas diu que «fa el Lloret més perillós. La seva situació és circumstancial. Tenen un bon equip i salvaran la categoria de forma folgada, segur; a més tenen un entrenador, Edu Urdiales, amb experiència».

En el grup 2 de Primera Catalana, l'Igualada mirarà de trencar la mala ratxa de resultats amb un primer triomf, al camp d'un equip nou a la categoria, el Borges (demà, 17 h). Fins ara, els igualadins han estat derrotats a les Comes per l'Alpicat (0-1) i a Andorra, dissabte passat, per 2 a 0.