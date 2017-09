El nou ICL Manresa examina el factor Congost

L'ICL Manresa afronta demà a la tarda (19.30 h) la primera final de la temporada. No hi ha cap títol en joc, sinó la classificació, precisament, per a la final de la Lliga Catalana LEB. I per aconseguir el bitllet, l'equip haurà de superar el Barça B per més de 19 punts. Una gesta que dins del vestidor no es plantegen com a principal objectiu. El partit ha de servir, sobretot, per calibrar el nivell de l'equip, que ve de dues derrotes seguides: contra l'Hospitalet, inesperada, i davant el Múrcia.

Serà un examen per al conjunt i també per al seu pavelló i per al famós factor Congost. Una primera prova de foc i una oportunitat per veure quina és la relació de la grada amb un equip que, en una categoria inferior a l'ACB, està obligat a donar més alegries.

«El primer que vam fer amb l'equip quan va baixar a la pista va ser parlar-li del Congost. Ha de ser un factor i s'hi ha de saber jugar. Tot té un procés. Però tenim jugadors que sabran aprofitar l'energia del pavelló i connectar amb la gent», explica el tècnic, Aleix Duran, sobre la relació que espera entre la pista i la grada.

«És el que els fem entendre, que nosaltres hem de buscar la connexió amb el públic i no que sigui el públic qui ens doni energia. A partir del nostre esforç i il·lusió, segur que la gent respondrà i es crearà aquesta connexió que t'ajuda molt en els partits de casa. Esperem trobar-ho des del primer dia, però tot requereix un procés», torna a recalcar l'entrenador.



L'estrena a casa



Tot i que l'equip ha jugat els tres partits de preparació, fins ara, a prop de casa (Artés, l'Hospitalet i Sant Julià de Vilatorta), serà el primer cop que equip i afició es trobin a Manresa. La presentació de les novetats. «Tenim gent que té ganes de ser aquí i créixer a l'equip, que no hi són de passada», destaca el tècnic. «A la gent li hem de demanar que vingui, que ja és molt important. Que deixi que l'equip busqui la connexió amb ells. No és un any per demanar esforços, sinó que vinguin. Farem un joc per intentar fer-los gaudir».

Respecte als objectius per al partit, l'ICL vol saber en quin punt de preparació està. «És un partit que ens ha de donar una informació molt clara sobre com estem pel que fa a responsabilitats individuals i de defensa sobre el jugador que té la pilota, i també de coses que hem estat treballant i sobre les quals hem estat molt a sobre», destaca Aleix Duran.



Un oponent just de preparació



«El Barça B és un bon equip per treballar això perquè no han treballat gaire junts com a equip, però són jugadors de primer nivell europeu quant al talent. És un gran test per veure com defensem aquest talent individual», afegeix Duran sobre un rival tan jove i inexpert com hàbil.

El filial del Barça arriba al duel amb poca preparació: la plantilla amb prou feines ha pogut entrenar conjuntament a les ordres d'Alfred Julbe poc més d'una setmana, ja que molts jugadors han reforçat el primer equip. I tot i així, en el primer partit, dijous de la setmana passada, va passar per sobre de l'Hospitalet (86-61).

Aquesta victòria del Barça B, combinada amb la derrota de l'ICL també contra l'Hospitalet per 13 punts (81-68), obliga els manresans a una gesta per ser diumenge que ve a Reus, a la final de la Lliga Catalana. «La mitjana són 19 punts. No és una cosa que ens plantegem com a objectiu inicial», assegura Duran. «Si competim molt bé pel partit i es dóna l'oportunitat de competir per la mitjana, ho farem». L'objeciu, reitera una vegada més el tècnic, és «agradar a la gent».