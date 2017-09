Un rival amb molt talent i una mitjana d'edat que no arriba als 19 anys

Fa poc més d'un any, el Barça va presentar un nou model de secció per al bàsquet que apostava pels jugadors formats al planter. Un model que ha canviat de cares (entrenador i director de secció) però que es manté inalterable en el fons, diuen, encara que els fruits no siguin visibles al primer equip.

A la plantilla que tindrà a la seva disposició Sito Alonso, en principi, només hi haurà dos jugadors formats a casa: el capità, Juan Carlos Navarro, i el jove aler letó Rodions Kurcs. Això sí, al Barça B hi ha un munt de joves promeses esperant fer el salt quan els donin una oportunitats.

El filial barcelonista, rival demà de l'ICL, és un combinat que aplega alguns dels talents més grans del bàsquet europeu. Joves promeses de diferents països s'entrenen a les ordres d'Alfred Julbe mentre esperen, algun dia, arribar a la primera plantilla.

Entre els jugadors més destacats hi ha el lituà Arnas Velicka, escollit fa un any com a millor base del mundial sub-17. Aquest estiu, Velicka va repetir menció: formava part del millor quintet de l'europeu sub-18, on també hi havia el català Sergi Martínez, un jugador molt polivalent i apreciat per Alfred Julbe. «Crec que, més aviat que tard, serà al primer equip, té molt potencial», ha arribat a dir el tècnic català de Sergi Martínez.



Fitxatges salvadors

La mitjana d'edat del Barça B no arriba als 19 anys: el seu jugador més veterà és el pivot ucraïnès Volodymyr Gerun, de només 23, fitxat a la meitat del curs passat per redreçar el rumb perdedor de l'equip. Amb ell també va arribar l'escorta dominicà Dagoberto Peña, que aquest estiu ha fitxat per l'Estudiantes. Per tots dos, el Barça va pagar traspàs a rivals de la LEB Or, el Clavijo i el Corunya.

Aquesta temporada, Gerun continua a l'equip, que es reforça amb Marc Garcia. L'escorta manresà torna a la disciplina del Barça, després d'una temporada de cessió al Betis, i estarà a cavall entre el filial, a la LEB Or, i el primer equip. I Marc Garcia també haurà d'exercir aquest paper de veterà, tot i que només té 21 anys.