Sèrbia supera Rússia i lluitarà amb Eslovènia per l'or europeu

La selecció de Sèrbia es va classificar anit per a la final de l'Eurobasket, que dispuarà demà amb Eslovènia, després de superar Rússia a les semifinals. Un partit marcat pel duel anotador entre Alexei Shved, autor de 33 punts, i Bogdan Bogdanovic, amb 24. Però l'anotació més gran del rus va acabar sent estèril.

La Sèrbia entrenada per Sasha Djordjevic va començar molt entonada en atac i va obrir una escletxa que semblava definitiva. Al descans, guanyava per 14 punts de diferència. Però liderada per Shved i amb la millora del pivot Timofey Mozgov, Rússia es va arribar a acostar a només tres punts en el darrer quart. Una remuntada que va ser incompleta: Sèrbia va rematar la feina i es va classificar per a la final de l'Eurobasket per primer cop des del 2009.