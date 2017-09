El City de Guardiola torna a golejar i és líder provisional

El Manchester City del tècnic santpedorenc Pep Guardiola va perllongar la seva increïble ratxa golejadora i ja suma quinze gols en els seus últims tres partits, i sense encaixar-ne cap. Van començar la seva sèrie amb el 5-0 del passat 9 de setembre, contra el Liverpool, la van continuar amb un 0-4, davant del Feyenoord de dimecres a la Lliga de Campions, i la van mantenir amb un 0-6 al camp del Watford, novament a la Premier League. Amb aquest triomf, l'equip anglès ocupa el liderat de la Premier en solitari, a l'espera del que faci el Manchester United de Mourinho.

El partit d'ahir va quedar resolt en 37 minuts, el temps que va trigar Sergio Agüero a marcar dos gols i Gabriel Jesús a fer-ne un altre. En la segona meitat, Nicolás Otamendi, novament Agüero per arrodonir un hat-trick i Raheem Sterling van aconseguir la resta de gols. Ilkay Gundogan, que per lesió no jugava des de mitjan desembre de l'any passat, va reaparèixer després del descans.

En la resta de partits destacats de la jornada, el Liverpool va empatar a un davant el Burnley. Arfield va avançar els visitants al 27, però Salah va empatar tres minuts després. El mateix resultat hi va haver en el Huddersfield-Leicester, mentre que el Tottenham va igualar a zero amb el Swansea.