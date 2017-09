Un gol de Paulinho manté líder el Barça

Un dels nous fitxatges del Barça, el brasiler Paulinho, va ser l'heroi en la victòria del Barça al camp del Getafe. El migcampista va desembossar un partit molt difícil per als blaugrana amb un gran gol al minut 85 després d'aprofitar una bona passada a l'espai de Messi per batre Guaita.

Els d'Ernesto Valverde van saber patir en un matx que ja des del principi va ser feixuc per als blaugranes. Els de José Bordalàs van plantejar un partit defensiu amb un mig del camp molt poblat de jugadors per dificultar la circulació de pilota dels barcelonins. El plantejament dels madrilenys va sortir bé, fins al punt que els blaugranes van disposar de molt poques ocasions de gol.



Dembélé KO al 29

La nova flamant incorporació del Barça d'aquest estiu, el francès Ousmane Dembélé, disputava el seu primer partit com a titular a la lliga. Un matx en el qual la seva figura era molt important, atès els pocs espais que hi havia entre la defensa del Getafe. Tot i això, el jove francès va haver de retirar-se al minut 29 de partit per una lesió muscular, la qual, segons els primers informes mèdics dels blaugranes, sembla ser una lesió als isquiotibials. Gerard Deulofeu va haver de substituir-lo.

L'entrada del canterà blaugrana va donar més intensitat a l'equip, però els culers seguien molt incòmodes sobre el terreny de joc. Per la seva banda, els locals, amb l'empenta de la seva afició, inquietaven l'àrea blaugrana. Abans del descans, Gaku va caçar un refús de la defensa catalana per batre Ter Stegen en un dels gols de la jornada. Messi també va tenir la seva pocs minuts abans del final en un gran xut de falta aturat per Guaita.



Valverde sacseja l'equip

A la represa, Valverde va decidir moure l'equip per trobar solucions. D'aquesta manera, el capità Iniesta es quedava a la banqueta i entrava en el seu lloc Denis Suárez. El canvi li va sortir bé, a Valverde, després que el propi Suárez desencallés el partit per al Barça amb un gran gol al quart d'hora de la segona part. El gallec va sorprendre des de la segona línia i va superar el porter local en aprofitar una gran centrada de Sergi Roberto, ahir lateral dret.

L'empat va ser, sens dubte, un bàlsam per al Barça. Els de Valverde van millorar al segon temps i van tancar el Getafe al seu propi camp. Tot i això, faltava profunditat i claredat en la definició. Messi tornava a aparèixer amb els seus regats i Suárez protestava un penal molt dubtós de Djané al 20 de la segona part. El lateral del Getafe va agafar i va fer caure el davanter uruguaià.

Els locals esperaven el seu moment i van tenir dues accions al segon temps, pràcticament consecutives. Quan faltaven onze minuts, Álvaro, amb un tir des de la frontal, i poc després, Arambarri, des de dins l'àrea. En aquesta última, el xut del jugador local va tocar en Sergi Roberto i gairebé va sorprendre un ja abatut Ter Stegen.

Amb l'empat en el marcador, Valverde recorria a la seva última carta, Paulinho. L'extremeny tenia escalfant André Gomes i Paulinho, va escollir al brasiler i va encertar. Va substituir un descafeïnat Rakitic per buscar la sorpresa en els últims deu minuts de partit. Al tècnic blaugrana, li va sortir bé la jugada. Al minut 85, Messi va veure com Paulinho entrava per la dreta i li va enviar una pilota dins l'àrea perquè el brasiler la controlés, es girés i col·loqués la pilota en un xut creuat impossible per a Guaita.

Era el primer gol de Paulinho amb la samarreta del Barça. Una diana molt celebrada per l'equip i amb la qual Paulinho dissipava, de moment, els dubtes del seu fitxatge. Els tres punts van servir per mantenir el lideratge i pressionar el Madrid, que avui visita la Real Societat.