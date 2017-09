Laura Orgué consolida el seu lideratge a la Copa del Món

Cap de setmana rodó per a l'igualadina Laura Orgué a Escòcia. Si divendres s'alçava amb el triomf al Quilometre Vertical Salomon Mamores, ahir repetia l'èxit a la Salomon Ring of Steall Skyrace. Això si, en ambdues proves s'ha hagut d'esforçar al màxim per fer-se amb el triomf. En la ccursa d'ahir va mantenir un intens duel amb una altra anoienca, Sheila Avilés (4 h i 6 minuts), quieva ser segona a tan sol quaranta segons d'Orgué, després d'una renyida baixada en el tram final. El tercer calaix del podi va ser per a la basca Oihana Azebebeitia amb un temps de 4h i 15 minuts.

Un cap de setmana rodó i exigent per a l'atleta del RSM Spain, que s'enfrontava per primer cop a aquest repte amb el condicionant que suposava desconèixer el ter-reny. Divendres ja va haver de emprar-se fins al final per superar la britànica Beth Hanson (52 minuts i 26 segons), que va arribar a quatre segons d'ella. La tercera posició va ser per a Forsberg. Després d'aquesta doble victòria l'atleta igualadina aconsegueix l'objectiu que s'havia marcat: puntuar el màxim per consolidar el seu liderat en la Copa del Món, en el Quilòmetre Vertical i en l'Skyrace.

La igualadina torna a encarar la recta final del campionat en una situació ideal per regnar en totes dues competicions.