L'Eternam Manresa es relaxa i pateix per imposar-se a un lluitador Cerdanyola

L'Eternam Manresa va sumar la segona victòria consecutiva de la temporada després d'imposar-se per 8-5 davant d'un Cerdanyola del Vallès que no va abaixar els braços en cap moment i que va lluitar fins al darrer moment.

Els jugadors de Jordi Rozas van fer un inici de partit fulgurant, i gràcies a la forta intensitat van ser superiors en tots els aspectes davant d'un equip visitant superat per totes bandes. Els bagencs, amb una gran efectivitat, van aconseguir agafar avantatge en el marcador i al minut 10 de partit ja guanyaven per 4-0.

Amb aquest clar avantatge els jugadors de l'Eternam Manresa van abaixar el ritme de joc i van deixar entrar dintre del partit el Cerdanyola. Els visitants van ser capaços de retallar distàncies just abans d'arribar al descans, 4-1. A la represa la tònica del partit no va canviar i els manresans van tornar ampliar les distàncies amb dos gols més, fins al 6-2. Quan semblava que els locals s'emportarien els tres punts facilment, el Cerdanyola va començar a retallar diferències i van ser capaços de posar-se a tan sols un gol per sota en el marcador, 6-5. Els jugadors locals van notar els nervis, però Gordillo va posar-se l'equip a l'esquena i amb dos gols consecutius va frenar la ratxa dels visitants per sentenciar i deixar els tres punts al pavelló del Pujolet. La setmana vinent el Manresa rebrà el C.C.R.