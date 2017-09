El nou feu atlètic es posa de llarg

L'afició de l'Atlètic de Madrid va estrenar ahir el Wanda Metropolitano en el partit contra el Màlaga i també vies per arribar al seu estadi, recorreguts i tradicions després de 51 anys de pelegrinar a la ribera del Manzanares per acudir al Vicente Calderón.

Una d'aquestes opcions, la més aconsellada pel club i les autoritats madrilenyes, va ser la del transport públic, pel qual l'accés més directe és l'estació de la línia 7 del Metro de Madrid, la línia identificada per una campanya oficial amb el dorsal número 7, el que utilitza el francès Antoine Griezmann, igual que la 5 amb el ghanès Thomas Partey i la 2 amb l'uruguaià Diego Godín. Recorregut que milers de blanc-i-vermells van fer per primera vegada.

Dissabte, 18:03 hores. Estació de metro de Gregorio Marañón. Enfilada de la línia 7, la de Griezmann, amb la 10, que podria ser la del belga Yannick Carrasco. A aquesta hora, la línia blava del metro de Madrid viatja esquitxada per samarretes blanc-i-vermelles des de la zona sud de la capital, on viuen molts aficionats matalassers.

A Gregorio Marañón comença per a molts el viatge per la línia Griezmann, la que els ha de deixar al peu del seu nou coliseu. Algú es despista a l'hora d'agafar la direcció correcta. No, no és direcció Pitis, el rumb és cap un Hospital del Henares que sona llunyà. L'andana està plena de samarretes blanc-i-vermelles que esperen l'arribada del comboi. Algú compta estacions, calcula quant tarda en arribar, comenta: «Ja et deia jo que això estaria ple de gom a gom». Arriba el tren, els més afortunats s'acomoden, alguns ja arribaven des d'altres zones de la capital pujats a la línia taronja. La majoria, drets, agafats a les barres i a la resta de passatgers.

Avinguda d'Amèrica. Un altre dels nusos de comunicacions de la capital. S'acaba d'omplir, puja l'aire acondicionat, encara deu estacions per davant. Cartagena. Es va acabar la cobertura. Comencen les xerrades, els companys de vagó comparteixen les seves ubicacions. Un total de 68.000 persones estan d'estrena. «Has d'entrar per aquí, nosaltres per aquí», van comentar. Alguns es van abonar per la Lliga i la Champions, a altres els hi va malament la competició europea, amb els seus horaris entre setmana i la llunyania de l'estadi. Pueblo Nuevo. Connexió amb la línia 5, la de Thomas Partey. «Ja estem a prop», comenten.

Ascao, García Noblejas. Es torna a perdre la comunicació mòbil. Les converses deriven a com encaixar el nom del nou estadi a l'himne. Hi ha repàs de càntics, altres avaluen altres maneres d'arribar a l'estadi en endavant. Estreny la calor, humana i blanc-i-vermella, tot i l'aire acondicionat. Però estem a San Blas. Ja només queden dues parades.

Són les 18:25. La veu en off del metro anuncia l'estació Estadio Metropolitano. Alegria i sortida en tromba del vagó a una andana ampla, mòbils que apunten cap a dalt, als escuts històrics del club que s'exposen a les parets. A l'altra banda, imatges dels estadis pels què ha passat el club. Hi ha il·lusió. «Estem com nens», exclamen.

En metro també va arribar el president de l'Atlético, Enrique Cerezo, reforçant la campanya que la Comunitat de Madrid i el club van posar en marxa per demanar als aficionats que arribessin a l'estadi en transport públic. Sortida de l'estació. A la dreta, les escales que condueixen a l'estadi, a l'esquerra, unes altres que pujen a l'avinguda d'Arcentales. Les primeres serveixen com a mirador per al primer selfie amb l'estadi i una bandera a la vista. Minuts abans de les 19 hores, l'hora prevista per l'entrada, ja hi havien cues per veure el camp, animar l'equip i viure la primera nit de glòria al Wanda.