El Berga en té prou amb un solitari gol per superar la Sabadellenca

El Berga va aconseguir la primera victòria de la temporada després de superar la Sabadellenca amb un solitari gol de Caicedo a l'inici del partit (1-0). L'equip entrenat per Joan Prat va disputar un partit molt seriós per deixar els tres punts a casa.

Els visitants van plantejar un ritme lent en els primers minuts i van crear alguna ocasió de perill, tot i que no van estar encertats a l'hora de finalitzar. Després d'una bona recuperacio al mig del camp, Caicedo va finalitzar amb molta classe per damunt del porter visitant per posar l'1-0 en el marcador. Amb aquest resultat es va arribar al descans del partit a Berga.

A la represa la dinàmica va canviar i ambdós equips van realitzar un joc directe i amb moltes pilotes aèries. L'equip visitant va buscar l'empat amb insistència, però van fallar ocasions per poder empatar. Els jugadors berguedans, tot i no defensar molt bé a causa del cansament, van saber mantenir les diferències per guardar el resultat i poder sumar els primers tres punts de la temporada, que els serviran per agafar moral i ganes per als propers partits.

La setmana vinent els jugadors de Joan Prat es desplaçaran fins al complicat camp del Premià, equip que suma quatre punts després de les tres jornades disputades.