El Catalana Occident cadet comença amb molt bon peu

El Catalana Occident cadet va imposar-se clarament en el primer partit de temporada a casa davant el Bàsquet Girona U16 amb un resultat final de 80-70.

Tot i un inici fred per part dels locals, que van rebre un parcial de 0-6, poc a poc van saber dominar el ritme del matx i ben aviat van capgirar la mala arrancada en l'electrònic.

En el segon període els jugadors del Catalana Occident es van mostrar molt encertats des de la línia de triple, però la manca de consistència els va impedir sentenciar d'hora l'enfrontament.

El començament de la segona meitat va ser positiu per als bagencs, que van arribar a estar fins a 16 punts per sobre. Tot i així, certa relaxació local i una bona lluita per part del CB Tarragona van posar el partit a només tres punts favorables als de casa. És aquí quan els manresans es es van mostrar madurs i van gestionar a la perfecció els nervis i la pressió. Algunes accions encertades al final del matx els va permetre acabar el matx amb una avantatge considerable.