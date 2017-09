El CB Igualada cadet ensopega amb l'estratègia del Lima Horta

El conjunt cadet del CB Igualada va visitar la pista del Lima Horta Bàsquet en l'estrena d'aquesta temporada a Preferent. Tot i el bon joc de les d'Anoia, van acabar caient contra el sòlid i treballat conjunt barceloní (63-58).

Des de bon inici es va mostrar un partit amb un ritme lent i molt encallat, controlat per les locals.

Tot i estar constantment algun punt per sota en l'electrònic, les igualadines no baixaven els braços i no van permetre que el joc directe en atac i la defensa zonal de les d'Horta sentenciecin abans d'hora el marcador.

En l'inici del darrer quart, només un punt distanciava ambdós equips, el partit estava més obert que mai. No obstant, el conjunt local no va saber imposar el seu joc alegre i ràpid, i el Lima Horta, bastant-se en l'estratègia i aprofitant els tirs des de la línia de personal, va saber agafar una tímida diferència en el marcador que li acabaria donant el primer triomf.