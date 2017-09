Dembélé serà operat i estarà entre 3 i 4 mesos de baixa

Entre tres i quatre mesos de baixa són els que s'estimen que haurà d'estar de baixa el jugador del FC Barcelona Ousmane Dembélé després, després que ahir els serveis mèdics del club confirmesin el trencament del tendó del bíceps femoral de l'exjugador del Borussia Dormunt i fitxat pels blaugranes en unes llargues negociacions aquest estiu després de la marxa de Neymar al Paris Saint-Germain.

En el seu segon partit com a titular, Dembélé es va lesionar de forma fortuïta quan encara no es portava mitja hora de joc al camp del Getafe. El francès va demanar el canvi i ràpidament els tècnics del Barça el van efectuar, preveient un problema muscular important, com així ha corroborat el Barça amb un comunicat. Es preveu que el francès sigui operat aquesta setmana pel doctor Sakari Orava, a Finlàndia.

D'aquesta forma, el fitxatge més car de la història del Barça (105 milions d'euros, més variables) pot estar de baixa fins al gener de l'any que ve. Aquesta no deixa de ser una baixa sensible per als d'Ernesto Valverde per cobrir la posició de Neymar, tot i que fins ara havia actuat en la posició contrària, la banda dreta.

D'entrada, Gerard Deulofeu sembla la primera opció per substituir Dembélé. Precisament, en el mateix partit contra el Getafe, el jugador de la pedrera va ser el seu relleu. Deulofeu és un extrem ràpid i en aquesta pretemporada, abans de la contractació del propi Dembélé, ja havia tingut força protagonisme en els partits del Barça. Paco Alcácer i Aleix Vidal també compten amb possibilitats, encara que és evident que les seves característiques són molt diferents a les de Dembélé, sobretot en el cas del davanter valencià. Dos migcampistes, Denis Suárez i Arda Turan, podrien ser altres alternatives, tot i que el turc no sembla entrar en els plans de Valverde.