Els Gasol guien la selecció espanyola cap al bronze en el comiat de Navarro

La selecció espanyola va aconseguir la medalla de bronze a l'Eurobasket en vèncer Rússia. Un triomf que va servir com a homenatge per al seu capità, el barcelonista Joan Carles Navarro, que ja no jugarà més amb la selecció espanyola.

«Ja està, fins aquí hem arribat. És una gran felicitat acabar d'aquesta manera. Després de les semifinals, l'equip ha tornat a estar increïble, i ha sortit molt bé al partit i ha gua-nyat una medalla que no és gens fàcil», va remarcar Navarro.

Espanya, però, va haver de patir per pujar al podi: va protagonitzar un gran inici de partit i semblava que tenia el triomf al sac a la mitja part. Però a la represa, l'equip rus va saber jugar les seves cartes per ajustar el marcador. Al final, però, el gran partit dels germans Pau i Marc Gasol, que es va fer mal a la primera meitat, va ser decisiu.

«No volíem que ningú marxés sense el bronze. Com que Navarro havia fet oficial la seva retirada, li volíem brindar aquesta medalla. Aquesta medalla és per ell, també pels que estaven de baixa per una raó o per una altra, pels que fa molts anys que som aquí i pels que acaben de començar», va resumir Pau Gasol després del partit.