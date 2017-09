El Gironella suma la primera victòria enfront del Bellavista

El Gironella va sumar els primers tres punts de la temporada en la tercera jornada de la lliga davant el Bellavista Milán (2-0). El conjunt visitant va presentar-se al partit amb tan sols dotze jugadors de camp.

El conjunt local va començar molt fort en els primers minuts i ja al minut 4 Ragués avançava el seu equip amb un gol olímpic en un servei de córner. Els berguedans van continuar amb el control del joc enfront d'un equip visitant que no es trobava cómode damunt la gespa. Abans d'arribar al descans, el conjunt del Bellavista Milán va desaprofitar una bona ocasió per empatar de nou el marcador. Seguidament, però, un efectiu contraatac definit per Ragués col·locava el 2-0 en el marcador i deixava encarrilats els tres punts pel conjunt de Gironella. A la represa la dinàmica no va canviar i els locals van continuar dominant enfront d'un Bellavista Milan més desgastat a causa dels pocs efectius disponibles. Els jugadors del Gironella van desaprofitar numerosos ocasions clares per ampliar les distàncies al marcador i aconseguir una amplia victòria per donar moral a l'equip.