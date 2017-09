Els jugadors escullen els ritmes de la posada en escena de l'equip

Ashley Hamilton va ser el primer jugador de la primera plantilla que va saltar a la pista, després dels júniors, i potser no es va trobar amb el panorama que esperava: grades mig buides en la presentació de l'equip davant l'afició. Una posada en escena amb bones intencions: cada membre de la plantilla saltava a la pista amb la cançó que havia escollit. I entre les eleccions musicals, una de repetida: Queen.

Abans de veure els jugadors saltar a pista, ho havien fet les animadores, representants de l'afició i els socis més veterans. Era un dia de reconeixement per a tots ells. Després, parlaments dels protagonistes. «Vull agrair l'assistència. És un orgull que al Congost hi hagi tanta gent. Esperem que durant la temporada en vingui més», va dir Jordi Trias. «Aquesta és una ciutat de bàsquet», va recordar el capità de l'equip per demanar el suport de la grada durant el curs.

L'entrenador, Aleix Duran, va destacar que els jugadors tenen «il·lusió per ser aquí, tenen ambició». I va destacar que l'equip és molt competitiu però que necessita «el Congost dels grans anys» per assolir els objectius més ambiciosos.

El nou president, Josep Sáez, va destacar que aquesta temporada ha de ser «un punt d'inflexió» i que el club, «des de la humilitat, ha de tenir la màxima exigència». Va llançar uns missatges als joves jugadors de la comarca perquè sàpiguen que l'ICL tornarà a ser el seu club. I va destacar que «lluita, intensitat i professionalitat» són els valors més importants per a l'entitat.

Finalment, l'alcalde, Valentí Ju-nyent, va desitjar que club i equip «donin la volta a l'estat d'ànim» perquè hi veu «l'esperit adormit».