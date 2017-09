El júnior manresà sap patir per aconseguir la seva primera victòria

El conjunt del júnior A del Catalana Occident Manresa va estrenar la temporada amb victòria a domicili, a la sempre complicada pista del CB Tarragona, on es va imposar per un ajustat 69-74.

Ambdós equips van mostrar-se condicionats pels nervis, però amb fam de victòria i oferint un bon joc. Van ser els manresans, però, els que van entrar ràpidament en el partit i van clavar un bon parcial que els col·locava 6-15 al minut set del matx. Una reacció immediata per part dels locals els va permetre tornar a anivellar l'electrònic i finalitzar el primer quart amb un 14-15.

Un segon quart motivat per la intensitat dels dos equips va car-regar els manresans de faltes que haurien de saber gestionar per tal d'evitar diverses expulsions. El joc interior tarragoní era el màxim exponent dels locals, mentre que els bagencs van saber imposar el seu joc i no despenjar-se del frec a frec constant en el marcador.

Empatats a 37 punts va iniciar-se la represa. Va ser aquí quan van arribar els moments crítics per als nois de Barceló, ja que no van trobar cistella durant sis minuts i els de Tarragona ho van aprofitar per fer-se amb un avantatge de set punts. Va ser a les acaballes d'aquest tercer període quan el Catalana Occident va anotar dos triples que els va fer revifar.

Tot obert en els darrers deu minuts. El risc de molts jugadors manresans amonestats amb quatre faltes personals podia ser el gran hàndicap, però tot i així es van fer amb un modest marge que van saber mantenir, tot i l'alta pressió dels jugadors tarragonins, i es van poder endur la primera victòria cap a Manresa.