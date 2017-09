L'Igualada no pot traduir el bon joc amb una victòria al camp del Borges Blanques

El primer triomf no arriba. L'Igualada va cuallar ahir un molt bon partit a casa del nouvingut a la categoria, el Borges, però no va poder passar de l'empat, un resultat que va quedar curt pels mèrits dels de Dani Gimeno sobre el ter-reny de joc.

El veterà Baraldés va avançar els seus al minut 20, però a l'inici de la represa, el Borges va aconseguir igualar el marcador. L'1 a 1 ja no es mouria. El punt deixa encara els igualadins en una zona delicada a la classificació després de tres jornades disputades fins ara. El proper cap de setmana, l'Igualada rebrà a Les Comes la Rapitenca, un equip que, com l'igualadí, encara no ha estrenat el compte de victòries (té dos punts).