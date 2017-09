El Manresa juvenil competeix al camp de l'Europa però acaba golejat

El Manresa juvenil va encaixar la primera derrota de la temporada després de caure per un engruixit resultat al camp de l'Europa (4-0). Els jugadors de Pablo Becerril van anar tota la segona meitat a remolc i no van estar encertats de cara a porteria. L'equip rival però va aprofitar quatre dels cinc xuts que van fer durant el partit per endur-se els tres punts.

Ambdós equips van disputar una primera meitat amb un joc molt equilibrat i sense crear gaires ocasions de perill. Quan semblava que el resultat al descans seria d'empat a zero gols, Marc Muñoz aconseguia posar davant l'Europa amb l'1-0. A la represa, els jugadors locals van ampliar les distàncies només començar. Aquest gol va fer mal als jugadors entrenats per Pablo Becerril, que van anar a remolc en una categoria gens fàcil per sumar punts. Els manresans no van estar encertats de cara a porteria i van ser incapaços de retallar distàncies i posar nervis al conjunt local. A deu minuts per al final l'Europa va sentenciar amb el tercer gol. Els bagencs no van abaixar els braços però cinc minuts més tard van tornar a encaixar el definitiu 4-0. Tot i l'engruixit marcador, el resultat no va reflectir el joc d'ambdós conjunts.

La setmana vinent els jugadors del Manresa juvenil rebran la visita al Nou Congost de l'Atlètic Segre, equip que ocupa la penúltima posició, amb tan sols un punt. Aquest partit servirà per als manresans tenir una nova oportunitat de sumar els tres punts i continuar amb la bona dinàmica com fins ara.