El Navàs guanya per la mínima davant del Súria

El Navàs CE i el Sùria CE van disputar un partit molt igualat on no hi va haver gaires ocasions. L'equip surienc va aconseguir avançar-se en el marcador quan només es portaven cinc minuts de partit. El Navàs es va animar després de rebre el gol va anar a per l'empat, però els esquips no creaven gaires ocacions perquè ambdós estaven ben posicionats en el camp. El Navàs començava a apretar al final de la primera part i tres minuts abans d'acabar van aconseguir el gol de l'empat. A la represa, el Navàs va sortir una mica millor, i quan només es portaven quatre minuts de partit es va avançar en el marcador, fet que va condicionar el partit. El Sùria es va apropar en alguna ocació, ho va intentar apretant molt, però la segona meitat va estar més controlada pel Navàs, que amb l'avantatge d'un gol van portar el partit cap on els va convenir: un partit calmat, sense gaires complicacions. El partit no va acabar amb els vint-i-dos jugadors sobre el camp, ja que, en el minut 84, Ibrahim Bassidi, i en el 89, Jordi Sunyer Roca, van acabar expulsats per doble tarjeta groga. Finalment, victòria per al Navàs Club d'Esports en un partit molt ajustat, amb molt poques ocasions i amb dos equips molt ben posicionats sobre el camp i que qualsevol dels dos s'hagués pogut acabar enduent la victòria.