La Salle obre la lliga amb una clara victòria davant del Tarragona B

La Salle Manresa va iniciar la lliga de Primera Catalana amb una contundent victòria a la seva pista, en aquesta ocasió davant del Tarragona B, al qual va derrotar per un resultat final de 76-55.

Des del salt inicial, els jugadors lasal·lians es van mostrar amb molta ambició i iniciativa, tant en atac com en defensa. Aquest fet va desbordar inicialment el Tarragona, que en el primer quart només va aconseguir anotar set punts. El bon treball defensiu dels manresans va tenir continuïtat durant el segon quart, amb excepció dels cinc darrers minuts en els quals el Tarragona, mitjançant el seu tir exterior i algun rebot ofensiu, va poder anotar amb més facilitat. A la mitja part, les diferències ja eren de vint punts a favor (43-23).

A l'inici del tercer període els bagencs van topar amb una alternativa zonal plantejada pel rival, davant la qual els locals no es van posar nerviosos i van saber seguir circulant la pilota per poder trobar bons tirs, que els van permetre mantenir les distàncies en el marcador. L'equip visitant no va llançar en cap moment la tovallola, i gràcies a la seva defensa i al seu poder en el rebot ofensiu impedien que La Salle ampliés les diferències en el quart i definitiu període. En la propera jornada de competició, els manresans es desplaçaran a la pista del Sant Cugat Vermell, en un matx que es posarà en marxa el proper dissabte 23 de setembre a partir de tres quarts de sis de la tarda.