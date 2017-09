El Solsona remunta a la represa i empata davant el Linyola

El Solsona va sumar un punt davant del Linyola després de remuntar un desfavorable 1-3 a la segona meitat. Els jugadors locals no van disputar un dels seus millors partits, però tot i així van ser capaços de lluitar i no abaixar els braços per remuntar. Els visitants van portar el ritme del partit al seu favor i sempre van anar per davant en el marcador. Els solsonins van retallar distàncies per marxar al descans perdent per la mínima, 2-3. A la represa el conjunt de casa va ser capaç d'empatar, tot i que van desaprofitar ocasions per aconseguir la victòria final.