La solvència del Pare Ignasi Puig s'imposa a un tímid Moià

Els locals van oferir la seva millor versió per superar el conjunt moianès Jordi Biel

El Pare Ignasi Puig va sumar la seva primera victòria a la lliga davant el Moià. Els de Juan Guerra van dominar tot el partit, especialment en una gran primera part.

Des de l'inici, els del Xup va sortir amb molta intensitat i amb una alta pressió. Els visitants començaven a perdre pilotes i això generava ocasions per a l'equip de casa. Al minut 28, els locals ja guayaven per dos a zero gràcies a dues jugades combinatives ben executades pels davanters.

A la represa, el Moià semblava que reaccionava i arribava a la porteria local amb més facilitat. Tot i això, es va topar amb una gran actuació del porter del Xup, que va evitar que l'equip moianès tornés al partit.

Amb els visitants intentant fer gol, al 63 el Pare Ignasi Puig feia el seu tercer gol. Una galleda d'aigua freda per al Moià, que, tot i això, no va abaixar les braços i va ser capaç de fer el definitiu 3-1 al 82.

El proper rival del Pare Ignasi serà el Puigcerdà, mentre que el Moià rebrà el Calaf.