Checa comença amb triomf la defensa del títol mundial

arxiu particular

David Checa ha iniciat bé una nova temporada de resistència arxiu particular

Destacada victòria del pilot santfruitosenc David Checa i el seu equip, el francès GMT 94-Yamaha, al Bol d'Or, la primera cursa del campionat mundial de motociclisme en l'especialitat de resistència. Checa, amb els seus companys, l'italià Niccolò Canepa i el francès Miki Di Meglio, no ho va tenir fàcil al circuit francès de Paul Ricard a le Castellet. Com es va poder veure des de les primeres voltes, van haver de lluitar contra els equips oficials, Suzuki (Sert), Yamaha (Yart) i els dos d'Honda (FCC TSR Honda France i Honda Endurance Racing). El primer equip que va tenir problemes va ser el Yart, i després el Sert, i van quedar, en la lluita pel títol, la Yamaha GMT-94 i les dues Honda.

David Checa i els seus companys no van tenir cap entrebanc mecànic (només Canepa, que va fer una volta més del que estava previst en un relleu i va quedar sense combustible quan ja entrava a boxs, on va arribar empenyent la moto. L'equip GMT-94 va fer 683 voltes, seguit inesperadament dels alemanys Wepol BMW. Només van finalitzar els 24 hores 29 equips, per la seva duresa.

David Checa va declarar que, «per a mi, cada victòria és especial, és molt compartida; sovint hem vist mala sort, però aquí tot funciona perfectament. Per a la primera cursa de la temporada 2017-18, fem una targeta completa sumant els 60 punts possibles entre els guardonats per la victòria i els lliurats durant la competició de les 8 i les 16 hores; és el resultat de molta feina».