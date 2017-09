L'Espanyol millora la seva imatge per sumar la primera victòria a la lliga

L'Espanyol va sumar anit la seva primera victòria de la temporada i va esvair alguns dubtes després d'un inici de lliga irregular, amb un empat, dues derrotes i un joc pobre. Però anit el conjunt blanc-i-blau va fer un pas endavant i va sumar els tres punts davant el Celta, amb una millora col·lectiva.

Gerard Moreno va obrir el marcador als deu minuts de partit. I abans de la mitja hora, l'argentí Pablo Piatti anotava el 2-0 de la tranquil·litat per a l'Espanyol. Amb el marcador en contra, el Celta va buscar amb perill la porteria rival, encara que hauria pogut encaixar el tercer gol. Quan faltaven 20 minuts per acabar, el català Andreu Fontàs marcava pels gallecs, que avançaven línies per buscar un gol de l'empat que no va acabar arribant.