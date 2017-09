Navarro i el Barça signen un contracte per als pròxims deu anys

El capità barcelonista Juan Carlos Navarro, de 37 anys, i el club blaugrana han signat un contracte que vincularà les dues parts els pròxims deu anys i al final de la temporada que ve (2017-18), les dues parts consensuaran la seva continuïtat com a jugador o com a integrant de l'estructura de la secció.

El contracte ha estat signat avui pel president de l'entitat, Josep Maria Bartomeu, el jugador, així com el directiu responsable de la secció de bàsquet, Joan Bladé.

Navarro ha complert aquesta temporada vint anys des de la seva estrena en el primer equip del Barcelona. Per aquesta circumstància, una vegada complerta ja la seva etapa com a jugador internacional -es va acomiadar de la selecció en el passat Europeu-, Navarro i el club han decidit vincular la seva relació per més temps.

No obstant això, el contracte signat és particular. És per a la pròxima dècada, però com a jugador únicament fins al terme de la campanya 2017-18. Abans del juny de l'any vinent, les dues parts decidiran si Navarro continua com a jugador de la primera plantilla o com a component de l'estructura de la secció de bàsquet.