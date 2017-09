Operat amb èxit Dembélé, que estarà uns tres mesos i mig de baixa

El francès Ousmane Dembélé ha estat intervingut amb èxit avui Finlàndia i estarà uns tres mesos i mig de baixa, segons ha informat el club blaugrana mitjançant un comunicat.

El davanter, que va patir un trencament del tendó del bíceps femoral de la cama esquerra a Getafe, va viatjar a primera hora d'ahir, acompanyat pel doctor barcelonista Ricard Pruna.

En arribar ja va ser visitat per un ajudant del doctor Sakari Orava, l'eminent especialista que l'ha intervingut avui. L'informe mèdic estima una baixa de 3 mesos i mig, pràcticament el mateix pronòstic que els serveis mèdics van determinar al final del partit.

Com Dembélé, el fitxatge més car de la història del club (105 milions d'euros), no jugarà aquesta temporada els 50 partits estipulats en el seu contracte, el Barça no haurà de pagar els 10 milions d'euros estipulats per aquesta variable en aquest curs.