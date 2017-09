Roberto Bou, del Tomàs Bellès, puja al tercer graó del podi a Màlaga

arxiu particular

Cristofer Bosque i Roberto Bou, del Tomàs Bellès, van lluir a Màlaga arxiu particular

La població malaguenya d'Alhaurín de la Torre ha acollit aquests dies els campionats d'Espanya de bicicleta de muntanya en l'especialitat marató, amb la participacó de dos corredors del Tomàs Bellès Cannondale, Roberto Bou i Cristofer Bosque, amb bons resultats a la general.

Roberto Bou va finalitzar en una meritòria tercera posició. Va rodar durant tota la prova en les posicions capdavanteres, però un problema mecànic el va fer endarrerir sis minuts respecte als líders. Tot i així, va aconseguir remuntar posicions fins al tercer lloc final, 2' 26'' darrere del vencedor de la prova, Ismael Ventura (segon a la Titan Desert d'enguany); la segona posició la va ocupar el cordovès Miguel Muñoz. José Quillo Márquez, que va anar primer bona part de la cursa, es va haver de conformar amb el quart lloc per culpa d'una punxada a la part final de la competició. L'exprofessional Francisco Mancebo, que defensava el títol, finalment no va participar-hi malgrat estar-hi degudament inscrit. Cristofer Bosque va fer una molt bona cursa, i va acabar en una destacada setena posició. Va aconseguir alguns dels millors parcials tant en els trams tècnics com en els de baixada.

En dones, Natalia Fischer, una esportista que també competeix en proves de duatló, va aconseguir el triomf en creuar la línia de meta dotze minuts abans que la gallega Susana Alonso, segona a la cursa andalusa. En tercera posició de la general femenina s'hi va situar la granadina Rocío Martín, i Clara Fernández i Sandra Santanyés van ser quarta i cinquena, respectivament.

El recorregut era de 74 quilòmetres amb més de 2.800 metres de desnivell positiu, amb traçats tècnics combinats amb llargues pujades que van endurir la prova.