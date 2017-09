arxiu particular

Valverde-Grandia, segons a l'Històric d'Andorra arxiu particular

L'equip del Clàssic Motor Club del Bages format per Xavi Valverde (pilot) i Roger Grandia (copilot), amb un Opel Kadett, es va classificar en segona posició a la 46a edició del Ral·li d'Andorra Històric, organitzat per l'Automòbil Club d'Andorra. El primer lloc va ser per a José Manuel López i Ramon Ferrés (Volswagen Scirocco). Rabassa i Sagués, de l'MC Igualada, van ser dissetens. Es va fer una etapa diürna i una altra de nocturna, amb un total de 343,8 km amb 118,3 km de regularitat controlada distribuïts en onze trams amb pluja i neu.